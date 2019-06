Visite de Xi Jinping à Pyongyang : le Rodong Sinmun consacre une édition spéciale

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens se font largement l’écho du voyage du président chinois à Pyongyang aujourd’hui et demain.Parmi eux, le Rodong Sinmun y a consacré aujourd’hui une édition spéciale pour souligner qu’une nouvelle page se tourne dans l’histoire des relations des deux pays.Dans son éditorial, ce journal officiel du Parti des travailleurs a fait part de l'accueil très chaleureux qui attend Xi Jinping et sa délégation, en qualifiant cette dernière de « délégation d’amitié et de fraternité ». Il écrit aussi que le leader chinois fait un déplacement en dépit des dossiers internationaux à régler urgemment, et que cela illustre clairement l’importance accordée par son gouvernement à ses relations avec le Nord. Le journal aurait alors fait allusion notamment à son conflit commercial avec les Etats-Unis et aux manifestations massives à Hong Kong contre un projet d’extradition vers la Chine.Dans un autre article, le quotidien présente les liens particuliers entre les leaders nord-coréens sur trois générations et les présidents chinois, décédés ou en poste.