Le district de Yeonchon et l’intégralité de l’île de Jeju classés comme réserves de biosphère de l’Unesco

Photo : YONHAP News

Le district de Yeoncheon et l’intégralité de l’île de Jeju ont été inscrits comme réserves de biosphère de l’Unesco, au cours du 31e Conseil international de coordination du programme sur l’Homme et la biosphère (MAB), tenu hier, heure locale, à Paris.Concernant Yeoncheon, situé près de la frontière intercoréenne, il s’agit d’une zone d’une superficie de 584,12 km² s’étendant autour du fleuve Imjin, qui coule depuis la Corée du Nord et traverse la zone démilitarisée (DMZ). Le district est la 7e région sud-coréenne à être désigné comme telle.Quant à Jeju, l’intégralité de l’île méridionale ainsi que les îlots se trouvant à un rayon de moins de 5,5 km ont été distingués, alors qu’en 2002, seuls le centre du mont Halla et le sanctuaire marin de Seogwipo avaient été inscrits à ce registre.