Le nombre d’emplois rémunérés a progressé plus rapidement au 4e trimestre 2018

Une nouvelle encourageante pour les demandeurs d’emploi sud-coréens.D’après l’annonce faite aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre d'emplois rémunérés a progressé de 359 000 au 4e trimestre 2018 en glissement annuel, portant l’ensemble à 18 494 000. Il s’agit d’une accélération de l’augmentation, alors que celle-ci freinait depuis le 1er trimestre de la même année.Par secteur, ce sont les domaines liés à la santé et à la protection sociale qui ont créé le plus d’emplois avec 114 000, suivis par le commerce avec 92 000 emplois. En revanche, le secteur de la construction ainsi que l’industrie manufacturière ont perdu respectivement 96 000 et 12 000 postes.Les femmes ont trouvé presque quatre fois plus d’emplois que les hommes, soit 283 000 contre 75 000. Néanmoins, ces derniers représentaient 58,9 % de l’ensemble des travailleurs rémunérés.