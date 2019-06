Séoul décide d’envoyer 50 000 tonnes de riz à la Corée du Nord via le PAM

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de fournir à la Corée du Nord 50 000 tonnes de riz pour une valeur de quelque 127 milliards de wons, l’équivalent de 96 millions d’euros. C’est le ministre de la Réunification qui a fait cette annonce.Lors d’un point de presse hier, Kim Yeon-chul a affirmé que la décision avait été prise en considération de l’état d’insécurité alimentaire aggravée dans le pays communiste et que l’assistance serait envoyée par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM).Selon lui, c’est une moindre mesure pour les habitants nord-coréens, confrontés à des pénuries alimentaires après la pire récolte depuis une décennie. Et cette aide pourra contribuer au rapprochement intercoréen. En outre, elle ne viole pas non plus les sanctions internationales.Dans un rapport publié le mois dernier, l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le PAM ont indiqué qu’environ 10,1 millions de nord-Coréens, soit 40 % de la population, souffraient de malnutrition et que cette année, leur pays aurait besoin d’une aide alimentaire de 1,36 million de tonnes.C’est donc le PAM qui assurera le suivi, allant du transport du riz à sa distribution, voire à sa supervision afin d’empêcher le régime de Pyongyang de nourrir son armée et non ses habitants.Cette aide alimentaire est la première envoyée par Séoul depuis neuf ans.