Mondial U-20 2019 : Moon Jae-in salue l’exploit de l’équipe de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attendait, le président de la République a reçu hier à dîner à la Cheongwadae les joueurs et le staff de l’équipe nationale de football au Mondial U-20 2019, ainsi que le patron de la KFA, l’association sud-coréenne de football.Moon Jae-in a alors salué la performance des « guerriers de Taegeuk », qui y ont décroché la deuxième place. C’est la première fois que le pays a accédé à la finale d’un tournoi masculin de la FIFA. Un exploit qui, selon lui, est un événement heureux non seulement pour le pays du Matin clair, mais aussi pour les autres pays d’Asie.Le chef de l’Etat a déclaré aux 21 joueurs qu’ils avaient rendu tout un pays fier et heureux. Puis, il leur a demandé de s’avancer désormais vers de plus grands objectifs à réaliser lors des futures grandes compétitions, comme les JO de 2020 à Tokyo et la Coupe du monde de 2022 au Qatar.Moon a aussi tenu à mettre en avant la confiance et le sens du collectif dont a fait preuve l'équipe lors du tournoi, qui s’est achevé samedi dernier en Pologne.Lors d’une brève interview peu avant le dîner, la nouvelle star du football sud-coréen Lee Kang-in s’est déclaré très heureux d’être invité à la Maison bleue. Joueur du club espagnol de Valence, il a reçu le Ballon d’or de la compétition.