Normalisation internationale : Séoul envisage de faire plus de 300 propositions d’ici 2023

Photo : YONHAP News

Séoul envisage de jouer un rôle plus important au sein de l’Organisation internationale de normalisation (OIN).Selon l’annonce faite aujourd’hui par les ministères concernés, le gouvernement a décidé d’augmenter la part des propositions faites par la Corée du Sud au sein de l’OIN, de 12 % actuellement à 20 %, en en déposant 300 d’ici 2023. Il projette également de faire en sorte de doubler le nombre actuel des membres de la direction de l’organisation, qui est actuellement de 41.Parmi les normes internationales que l'exécutif s’apprête à déposer, celles portant sur les véhicules électriques et la conduite autonome représentent le plus grand nombre avec 52, suivies par les puces non-mémoire avec 33 et les énergies avec 28.