« Parasite » : Bong Joon-ho, chouchou des festivals de cinéma à l'étranger

Photo : YONHAP News

Lauréat de la Palme d’or à Cannes cette année pour « Parasite », Bong Joon-ho est devenu un invité privilégié des festivals cinématographiques prestigieux à l'étranger. Le cinéaste sud-coréen est attendu ce mois-ci au Festival du film de Munich, en août au Festival international du film de Locarno, et en octobre au Festival Lumière de Lyon.A Munich, en Allemagne, son dernier long métrage est invité dans la catégorie « Cinemasters Competition » avec neuf autres films. A Locarno, en Suisse, l’acteur principal du film Song Kang-ho sera également présent afin de recevoir le prix « Excellence Award », décerné à un acteur ayant des talents originaux. Enfin, en octobre, Bong sera présent au Festival Lumière, en France, dont le directeur est Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.« Parasite » est déjà visible en salles à l'étranger, notamment en France et en Suisse, et sortira bientôt à Hong Kong, au Vietnam, en Indonésie, à Singapour et en Australie. Des discussions sont en cours pour une distribution au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, en Israël, en Arabie saoudite et au Brésil.En Corée du Sud, le nombre de spectateurs depuis son lancement a dépassé les 8 640 000 mercredi.