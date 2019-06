Le nombre de morts sur les routes entre janvier et mai en baisse de 10 %

Photo : YONHAP News

Le nombre de morts sur les routes recensé entre janvier et mai a connu une baisse de 10,3 % par rapport à la même période l’an dernier. La part de ceux attribués à la conduite en état d’ivresse a nettement diminué.Selon l’Agence nationale de la police et le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, le nombre de victimes d'accident de la route sur les cinq premiers mois de l’année s’est établi à 1 347. Parmi elles, les morts dus à la conduite en état d’ébriété ont chuté de 32,9 %, à 102.Le total des morts sur les autoroutes a fortement reculé sur cette même période, de 30,8 %, et celui des piétons, de 13,9 %. Pourtant, ces derniers représentant toujours la majorité des victimes, le gouvernement envisage de baisser la vitesse limite des véhicules au centre-ville.