Championnat d'Asie de volley-ball pour la paix sur la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le championnat d’Asie de volley-ball aura lieu à Jakarta, en Indonésie, du 21 au 26 juin. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire du sommet intercoréen d’avril 2018, ainsi que du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean).L’organisation de cette compétition résulte de la proposition du Comité national sportif de l’Indonésie à la province de Gyeonggi. Des équipes de volley-ball des deux Corées, de l’Indonésie et du Vietnam y participeront.52 sportifs sud-coréens arriveront le 21 juin dans le pays hôte, y compris 32 volleyeurs de l’équipe masculine de la ville de Hwaseong et de l'équipe féminine de Suwon. Du côté de la Corée du Nord, 32 athlètes du niveau de l’équipe nationale entreront en lice.La cérémonie d’inauguration se tiendra le 22 juin et le coup d’envoi sera donné par le match entre la Corée du Sud et l’Indonésie.