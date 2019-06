Xi Jinping s’entretient avec Kim Jong-un à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite d’Etat en Corée du Nord, le président chinois s’entretient actuellement avec son homologue nord-coréen, selon l’agence de presse chinoise Chine nouvelle. Xi Jinping est arrivé ce matin à 11h40 à Pyongyang, où il a été accueilli par Kim Jong-un et son épouse Ri Sul-ju.Toujours d’après Chine nouvelle, la délégation chinoise comprend l’épouse de Xi, Peng Liyua, et de hautes personnalités du pays : Ding Xuexiang, directeur de la Direction générale du Parti communiste chinois (PCC), Yang Jiechi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du PCC, Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, et He Lifeng, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme.Après le sommet nord-coréano-chinois, le dirigeant chinois et son épouse sont conviés à un dîner et à un spectacle de gymnastique de masse. Demain, le dirigeant chinois devrait se recueillir devant la tour d’amitié nord-coréano-chinoise et partager un déjeuner de travail avec son homologue nord-coréen, avant de s’envoler vers son pays.A l’issue de leur tête-à-tête, les deux chefs d’Etat devraient publier une déclaration permettant d’élever les relations bilatérales, qui marquent leur 70e anniversaire cette année, et de créer une nouvelle opportunité pour la résolution pacifique du problème de la péninsule.L’attention se porte désormais sur la capacité de Xi Jinping à faire revenir Kim Jong-un à la table des négociations nucléaires avec Washington. En effet, le président chinois a eu, mardi, une conversation téléphonique avec son homologue américain Donald Trump et a manifesté, le lendemain, sa volonté de contribuer à faire avancer la question coréenne dans les colonnes de l’organe officiel du Parti nord-coréen des travailleurs, le Rodong Sinmun.Il s'agit du premier voyage à Pyongyang d'un leader chinois en 14 ans, et du 5e depuis la normalisation des relations diplomatiques bilatérales en 1949. Le dernier en date remonte à octobre 2005, avec le déplacement de Hu Jintao.