Kim Jong-un et Xi Jinping réaffirment leur volonté pour une résolution politique de la question nucléaire nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite d’Etat en Corée du Nord, le président chinois s’est entretenu, hier, en tête-à-tête avec son homologue nord-coréen peu après son arrivée à Pyongyang.Selon les propos des deux dirigeants, rapportés par la chaîne de télévision chinoise CCTV, Xi Jinping a clairement manifesté à Kim Jong-un que l’objectif de son voyage était de faire avancer la solution politique à la question de la péninsule coréenne. Et d’ajouter que la communauté internationale souhaite la poursuite du dialogue entre Pyongyang et Washington et son succès. Dans la foulée, le chef d’Etat chinois a affirmé que son pays fournirait toute l'aide possible pour garantir raisonnablement la sécurité et le développement de son allié traditionnel.De son côté, le numéro un nord-coréen a regretté que malgré le déploiement actif de ses efforts pour la résolution de la question nucléaire, les Etats-Unis ne les aient pas accueillis favorablement. Et de souligner que ce n’était pas ce que voulait voir son pays. Néanmoins, Kim Jong-un a affirmé que son régime garderait patience en proposant à Washington que les deux parties se rencontrent face à face afin de trouver des solutions qui satisfassent les intérêts de chacun.Aujourd’hui, le dernier jour de son déplacement dans le royaume ermite, Xi s'entretiendra une nouvelle fois avec Kim avant de regagner Pékin cet après-midi.