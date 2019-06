Xi s’entretiendra de nouveau avec Kim avant de rentrer en Chine cet après-midi

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le deuxième jour de la visite d’Etat du président chinois en Corée du Nord. Dès son arrivée, hier à Pyongyang, Xi Jinping a fait l’objet d’un accueil des plus soignés de la part des autorités nord-coréennes.Après avoir été reçu à l’aéroport par le couple du dirigeant Kim Jong-un, les habitants les ont acclamés tout au long de leur itinéraire vers le mausolée du palais du Soleil Kumsusan. Ensuite, une cérémonie a eu lieu en grande pompe dans ce lieu symbolique où reposent les cendres du fondateur du pays communiste Kim Il-sung et de son successeur et fils, Kim Jong-il.Ce matin, les deux leaders vont vraisemblablement se recueillir ensemble devant la tour d’amitié nord-coréano-chinoise. Il s’agit d’un monument érigé en l’honneur des soldats chinois ayant participé à la guerre de Corée. A cette occasion, Xi Jinping devrait souligner les « liens de sang » entre les deux alliés, qui fêtent cette année le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.Ensuite, le numéro un chinois va avoir, semble-t-il, un 2e tête-à-tête avec Kim au cours d’un déjeuner. Il est possible que les deux dirigeants publient une déclaration sur la concrétisation de la dénucléarisation de la péninsule et au renforcement des liens bilatéraux.Enfin, à l’issue de ce 2e sommet, le président Xi doit s’envoler pour Pékin.