Photo : YONHAP News

Météo-Corée prévoit un ciel nuageux sur l'ensemble du territoire, et ce pour une grande partie du week-end. De la pluie est même attendue dans le sud-ouest du pays entre samedi et dimanche matin. Seul l'extrême nord peut espérer profiter de quelques rayons de soleil demain après-midi.Du côté des températures, on attend 26°C à Séoul, 30°C à Daejeon, 32°C à Daegu et 25°C sur l’île de Jeju.