La Corée du Nord et la Chine sur la liste noire américaine du trafic d’êtres humains

Photo : KBS News

La Corée du Nord fait partie des pires pays en matière de traite d'êtres humains. C’est ce que constate le rapport 2019 publié, hier, par le département d’Etat américain.Le royaume ermite figure parmi les pays du 3e niveau de cette liste noire pour la 17e année consécutive depuis sa première inscription en 2003. Le niveau 3 regroupe les pays qui font le moins d’efforts pour surveiller et contrôler le trafic d’êtres humains sur leur sol.Cette année, le rapport annuel américain attire une attention particulière sur les travaux forcés au nord du 38e parallèle de la péninsule.En le présentant, le secrétaire d’Etat a souligné que le régime nord-coréen faisait subir à ses habitants des travaux forcés tant dans leur pays qu'à l’étranger. Selon Mike Pompeo, les devises étrangères ainsi engrangées sont utilisées pour financer des « actes criminels ». Le chef de la diplomatie fait sans doute allusion au détournement d’argent pour le développement d’armes nucléaires.D’après le document américain, les travaux forcés constituent non seulement un moyen de répression politique mais aussi un axe économique en Corée du Nord. C’est à l’initiative de l’Etat que la traite de personnes est méthodiquement organisée. Il s’agit d’envoyer à l’étranger les enfants ou adultes détenus dans les centres de prisonniers politiques. Ainsi, quelque 90 000 nord-Coréens travailleraient toujours hors de leur pays, notamment en Chine et en Russie.Pékin et Moscou figurent d'ailleurs eux aussi au bas de cette liste noire américaine.Cette année, le département d’Etat a publié son rapport une semaine plus tôt que l’an dernier. Et ce timing, qu’il soit intentionnel ou non, attire l’attention. Car cette mise à l’index intervient en pleine visite d’Etat du président chinois Xi Jinping à Pyongyang.