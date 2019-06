Lancement des négociations pour un ALE Séoul-Moscou

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé le lancement des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec la Russie (ALE) dans les domaines des services et des investissements.La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, et le ministre russe de l’Economie et du Développement, Maxim Oreshkin, ont officiellement fait une déclaration en ce sens, hier à Moscou.En juin 2018, les deux chefs d’Etat étaient convenus d’entamer cette démarche. Et le mois dernier, les deux parties ont achevé les procédures internes nécessaires.Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts de Séoul destinés à diversifier les marchés étrangers, afin de réduire la dépendance de la Corée du Sud vis-à-vis des Etats-Unis et de la Chine.L’exécutif s’attend à ce que ce traité commercial permette d’élargir la part de marché sud-coréenne en Russie, notamment dans les domaines de la santé, de la médecine, des logistiques, de la distribution ou du tourisme.