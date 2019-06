La Corée du Sud a enregistré le plus grand nombre de demandeurs d’asile en 2018

Photo : YONHAP News

Hier, le 20 juin, c’était la journée mondiale des réfugiés. A cette occasion, le ministère sud-coréen de la Justice a publié les statistiques en la matière.Selon ces dernières données, 16 173 étrangers ont déposé une demande d’asile aux autorités sud-coréennes en 2018, soit un record depuis 1994, l’année où le dispositif d’accueil des réfugiés a été mis en place dans le pays. Et c’est une hausse de 62,7 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre revient à 64 dossiers déposés par jour ouvrable en moyenne.Les demandeurs d'asile en Corée du Sud sont originaires de 93 pays différents. Parmi eux, c’est le Kazakhstan qui arrive en tête avec 2 496 requérants. Viennent derrière, par ordre décroissant, la Russie, la Malaisie et la Chine.L’an dernier, 3 879 cas ont été traités. Or, seuls 144 se sont vu attribuer le statut de réfugié, tandis que 514 autres ont pu obtenir une autorisation dérogatoire de rester dans le pays pour des raisons humanitaires.