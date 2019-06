Semaine de 52 heures : les secteurs spéciaux dérogatoires bénéficieront d’une période de sensibilisation supplémentaire

Photo : YONHAP News

Dès le mois prochain, les entreprises de plus de 300 employés dans les secteurs spéciaux dérogatoires devront, elles aussi, respecter la durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 52 heures, sous peine de sanctions. Mais le gouvernement a décidé d’accorder une période de sensibilisation supplémentaire pour certaines d’entre elles.21 secteurs sont concernés, dont l’éducation, l’audiovisuel, la finance, l’hôtellerie et le transport. Le ministère de l’Emploi et du Travail a annoncé avoir accepté leur demande de prolongation du délai en question.Par exemple, les entreprises qui opèrent les bus de ville pourront bénéficier d’un délai de trois mois d’ici septembre, si elles ont besoin de plus de temps pour augmenter les salaires des conducteurs, réorganiser les horaires de travail ou embaucher de nouveaux effectifs.Petit rappel, la période de sensibilisation pour les entreprises de plus de 300 employés des autres secteurs est déjà arrivée à son terme le 1er avril dernier.