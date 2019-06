La délégation nord-coréenne attendue à la prochaine session du CIO

Photo : YONHAP News

Le ministre nord-coréen des Sports s’est envolé hier pour la Suisse, selon l’agence de presse officielle du pays communiste. Cela laisse penser que Kim Il-guk assistera à la 134e session du Comité international olympique (CIO), qui se tient du 24 au 26 juin à Lausanne.Lors de cette session seront élus de nouveaux membres du CIO. Parmi les candidats recommandés par la commission exécutive de l'organisation se trouve le président du Comité sportif et olympique sud-coréen (KSOC), Lee Kee-heung. Son accession à ce poste semble presque assurée, parce qu’il est rare qu’un candidat recommandé ne soit pas confirmé au vote.Si tout se passe comme prévu, Lee deviendra le deuxième membre sud-coréen du CIO avec Ryu Seung-min, un ancien champion de tennis de table et actuel membre du comité.Quant à la Corée du Nord, elle n’a pas réussi à faire élire un de ses ressortissants au sein du CIO depuis que Jang Ung a pris sa retraite l’an dernier.L’agence nationale nord-coréenne n’a pas précisé la finalité ni le programme de la visite en Suisse de la délégation de Kim Il-guk. Cependant, cette dernière a de fortes chances de discuter plus en détails avec la délégation sud-coréenne, en marge de la session du CIO, concernant leur participation aux prochains Jeux olympiques.Les deux Corées étaient convenues fin 2018 de former des équipes conjointes aux JO d’été de Tokyo en 2020 et de défiler ensemble lors de la cérémonie d’inauguration.