Démantèlement d’un navire soupçonné d’avoir violé les sanctions onusiennes contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Selon un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Séoul a autorisé le démantèlement du « Katrin », un cargo de 1 014 tonnes battant pavillon panaméen.Ce navire est soupçonné d’avoir transféré en mer des produits pétroliers à la Corée du Nord, en violation des sanctions onusiennes. Et il restait immobilisé dans le port de Busan depuis février dernier, en raison de l’enquête en cours effectuée par les autorités sud-coréennes.L’enquête n’est pas encore achevée. Mais le gouvernement a donné son feu vert à la destruction de ce navire pour deux raisons.D’une part, l’armateur a demandé l’autorisation à cet effet, parce que l’ensemble de l'équipage a quitté le sol sud-coréen, et que la charge financière ne cessait d’augmenter notamment en raison des droits d’amarrage à payer.D’autre part, les autorités n’avaient aucun intérêt à exiger la présence du cargo incriminé, celui-ci n’étant plus nécessaire au déroulement de l’enquête, et sa présence risquant d’entraver la bonne gestion des ports maritimes, en cas d’intempéries sévères.Par conséquent, la procédure a été lancée le 14 juin dernier pour mettre à la casse le cargo en question.C’est la première fois qu’un navire est vendu à la ferraille avant même la fin de l’enquête sur son infraction des sanctions imposées contre la Corée du Nord par le Conseil de sécurité des Nations unies.