CSIC : Pyongyang a suspendu la construction d’un monument célébrant le premier lancement d’un Hwasong-12

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble avoir entamé, avant de les suspendre depuis sept mois, les travaux pour construire un monument marquant le premier lancement d’un missile balistique de portée intermédiaire Hwasong-12, effectué en mai 2017.C’est du moins ce que présument deux experts, Victor Cha et Joseph Bermudez, dans un rapport publié hier sur le site internet « Beyond Parallel », spécialisé dans le suivi du pays communiste et géré par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).Pour étayer cette hypothèse, les deux experts ont invoqué des images satellites prises le 24 mai dernier montrant l’« Usine 112 » et le terrain présumé aménagé pour la construction de l'édifice en question. Tous deux se trouvent dans la ville de Kusong, dans le nord-ouest du pays.D’autre part, en rappelant que le lancement par Pyongyang de deux missiles de courte portée a été lui aussi effectué aux alentours de Kusong, à 40 km au nord de la base de missiles de Shinori, le document avance que la ville semble accueillir un site pour le lancement de missiles de courte et moyenne portée.