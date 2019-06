Moon Jae-in remplace ses deux conseillers chargés des dossiers économiques

Photo : YONHAP News

Deux nouveaux visages à la Cheongwadae. Le président de la République a nommé le président de l’autorité de supervision de la concurrence (KFTC), Kim Sang-jo, au poste de conseiller en chef à la coordination politique, et le premier vice-ministre des Finances, Lee Ho-seung, à celui de premier secrétaire aux affaires économiques.Selon la porte-parole de la Cheongwadae Ko Min-jung, Kim Sang-jo aura à cœur de réussir sa nouvelle mission qui consiste à rendre plus dynamiques les activités des entreprises et les secteurs économiques directement liés à la vie des citoyens.Quant à Lee Ho-seung, il sera en mesure avec son expertise et son leadership de jouer un rôle important pour mener à bien les trois politiques clés du gouvernement, à savoir la croissance tirée par les revenus, la croissance innovante et la croissance équitable.Cette nomination reflète la ferme volonté de Moon Jae-in, qui entame la troisième année de son mandat, à produire des résultats tangibles que la population peut ressentir. Mais certains y voient aussi le limogeage de ses deux anciens conseillers au bilan discutable. Kim Soo-hyun, le prédécesseur de Kim Sang-jo, quitte son poste sept mois après son entrée à la Cheongwadae, contre moins d’une année pour Yoon Jong-won, celui de Lee Ho-seung.D’autre part, la Maison bleue a annoncé que le président de la République allait se rendre au Japon entre le 27 et le 29 juin pour participer au sommet du G20 qui se déroulera les 28 et 29 à Osaka. En marge de cette conférence, quatre sommets bilatéraux ont pour le moment été fixés. Il s’agit de tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président indonésien Joko Widodo.