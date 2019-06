L’exécutif va réexaminer le dossier du nouvel aéroport dans le sud-est du pays

Photo : YONHAP News

Le cabinet du Premier ministre sera désormais chargé d’examiner de nouveau le projet de construction d’un nouvel aéroport qui est censé servir de porte d’entrée vers la région sud-est. C’est lui qui déterminera si l'extension de l'aéroport existant de Gimhae constitue ou non une meilleure alternative.Cet accord a été conclu à l’issue d’une réunion quadripartite rassemblant la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, le maire de Busan, celui d’Ulsan, et le préfet de la province de Gyeongsang du Sud.Selon le gouvernement, il ne s’agit pas pour autant de repartir à zéro pour tout rediscuter, mais de trancher la question après s’être suffisamment concerté avec les trois collectivités locales concernées.Pour rappel, le gouvernement avait décidé en juin 2016 de construire un nouvel aéroport dans le sud-est du pays. Il devait être situé entre l’île de Gadeok et la ville de Miryang. Or, l’exécutif a finalement opté pour une extension de l’aéroport de Gimhae de manière à y ajouter une piste.Ce revirement a provoqué un tollé chez les premiers intéressés. Les trois collectivités locales ont contredit le choix gouvernemental en mettant en cause les nuisances sonores, le problème de sécurité, et une perspective décevante en matière de retombées économiques. Ainsi, ils ont appelé à la création d’un nouvel aéroport.