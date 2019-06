La Corée du Sud enregistre un excédent commercial record avec l’Asie du Sud

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a publié les chiffres provisoires de la balance des paiements 2018 par région. Selon ce rapport, la Corée du Sud a enregistré un excédent commercial de 9,3 milliards de dollars vis-à-vis de l’Asie du Sud, pour battre son dernier record réalisé un an plus tôt dans cette région, à savoir 7,6 milliards de dollars.Ce résultat s’explique par une belle performance des semi-conducteurs qui s’exportent bien dans cette partie du monde, notamment à Hong Kong et à Singapour. Cela sans oublier le Vietnam où sont situées la plupart des unités de production des grandes entreprises sud-coréennes, et qui importe en quantité les semi-conducteurs et les produits pétroliers.En revanche, le pays du Matin clair a connu l’an dernier le plus gros déficit de sa balance courante avec le Moyen-Orient, à savoir 6,2 milliards de dollars. A l’origine se trouve les importations de pétrole brut dont le niveau était au plus haut depuis 2014. Le déficit s’est aggravé à cause de la flambée des cours du brut. Celui-ci se vendait à 72 dollars par baril l’an dernier, soit une hausse de 35 % par rapport à 2017.