Cheongwadae : le sommet Pyongyang-Pékin devrait contribuer à l’installation de la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

La Maison bleue espère que le dernier sommet entre la Corée du Nord et la Chine contribuera à débloquer la situation, au point mort depuis plusieurs mois.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, le gouvernement sud-coréen a estimé que le sommet à Pyongyang entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping était une nouvelle occasion de faire installer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-est.Ko Min-jung a souligné notamment que ce sommet Pyongyang-Pékin et le prochain sommet Séoul-Washington pourraient permettre aux intéressés de reprendre bientôt le dialogue et les négociations en vue d’accomplir une dénucléarisation complète.Cette prise de position est intervenue lorsque le président chinois a terminé sa visite d’Etat de deux jours à Pyongyang.Un peu plus tôt, l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a rapporté que le leader de son pays et le chef de l’Etat chinois étaient convenus de développer davantage les relations bilatérales, non seulement au profit des deux pays mais aussi au bénéfice de toute la région, cela d’autant plus que la situation géopolitique s’avère très complexe sur le plan régional et au niveau international.