L'auteur d'un accident en état d'ébriété risque désormais l'emprisonnement à perpétuité

Photo : KBS News

Le gouvernement a décidé de renforcer le code de la route dans le but de lutter contre l’alcool au volant. Dès demain, le seuil du taux d’alcoolémie pour la suspension du permis de conduire passera de 0,05 % à 0,03 %, et celui pour son retrait de 0,1 % à 0,08 %.Le plafond des sanctions sera également revu à la hausse pour atteindre au maximum 5 ans de prison ferme et une amende de 20 millions de wons, à savoir 15 200 euros.La police a annoncé son plan de lancer une opération spéciale de contrôle durant deux mois à partir de demain, où les textes législatifs modifiés entreront en vigueur. Les contrôles seront effectués principalement entre 22h et 4h du matin, la tranche horaire à laquelle surviennent la plupart des accidents liés à la conduite en état d'ivresse. Ils auront lieu à intervalle de 20 à 30 minutes dans les quartiers commerciaux abritant beaucoup de restaurants et de bars.Le Parquet a également décidé d’alourdir les peines encourues par les auteurs d’un accident en état d'ébriété, en les faisant passer d’un emprisonnement de quatre ans et six mois maximum à la prison à perpétuité.Ce n’est pas tout. Si un conducteur provoque un accident grave ou mortel en affichant un taux d’alcool dans le sang dépassant 0,08 %, il sera arrêté pour faire l’objet d’une enquête. Et si l’auteur d’un accident mortel prend la fuite après avoir conduit en état alcoolisé, un mandat d’arrêt sera émis à son encontre sans exception.