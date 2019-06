Le gouvernement pourrait réviser à la baisse sa prévision de croissance pour 2019

Photo : KBS News

L'exécutif doit rendre publiques, le 3 juillet, ses politiques pour le deuxième semestre de l’année et sa prévision de croissance pour 2019. Celle-ci sera très probablement revue à la baisse pour s'établir entre 2,4 % et 2,5 %.Les raisons sont multiples : une croissance négative du premier trimestre, la baisse continue des prix des puces mémoire, la chute des exportations, et le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis qui s’intensifie.Qui plus est, les principaux conseillers à la Cheongwadae ont été remplacés la semaine dernière. L'ancien président de l’autorité de supervision de la concurrence (KFTC) Kim Sang-jo a été nommé au poste de conseiller en chef à la coordination politique, et le premier vice-ministre des Finances Lee Ho-seung, à celui de premier secrétaire aux affaires économiques.L'objectif actuel du gouvernement s'établit entre 2,6 et 2,7 %, soit le plus optimiste parmi les prévisions nationales ou internationales. En effet, la Banque de Corée (BOK) et l'Institut coréen du développement (KDI) ont fixé respectivement la prévision de croissance pour 2019 à 2,5 % et 2,4 %.