La Corée du Sud devra réexaminer son système de retraite face au vieillissement démographique

Le gouvernement envisage d'établir des mesures visant à renforcer l'emploi des personnes âgées pour répondre au vieillissement de la population qui s'accélère.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), la population active âgée de 15 à 64 ans diminuera de 330 000 personnes par an en moyenne entre 2020 et 2029. Cette baisse s'accentuera à 520 000 de 2030 à 2039. Les économistes prédisent d'ailleurs la chute de la croissance potentielle, qui sera de 1,98 % l'an prochain et ne dépassera plus la barre des 2 % jusqu'en 2028.Confronté à ces perspectives alarmantes, l'exécutift rendra publiques, début juillet prochain, des mesures fiscales incitatives pour le retour à l’emploi des retraités. Afin de ne pénaliser ni les jeunes chercheurs d'emploi ni les entreprises concernées, ces mesures seront accompagnées d'un assouplissement du temps partiel et de la rémunération flexible.Le gouvernemen examinera ensuite le report, voire l'abolition de l'âge légal de départ à la retraite, et la révision du système de pension. Ce qui nécessitera de grands débats publics.