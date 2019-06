Naufrage sur le Danube : le corps d'une victime présumée a été retrouvé

Photo : YONHAP News

Le corps d'une victime présumée sud-coréenne du naufrage du « Hableany », « la sirène » en hongrois, a été retrouvé samedi soir, heure locale, à quelque 30 km des lieux du drame par un pêcheur hongrois. C'est donc dix jours après la découverte de la dernière dépouille en date.Rappelons que le navire de tourisme a sombré le 29 mai dans les eaux du Danube suite à une collision provoquée par un grand navire de croisière, le « Sigyn ». 33 sud-Coréens et deux membres d'équipage locaux étaient à son bord.Selon l’équipe sud-coréenne de réaction rapide sur place, l'identification du corps sera effectuée à partir de l'analyse des empreintes génétiques, et plus de trois jours seront nécessaires pour en avoir les résultats.Trois victimes sont toujours portées disparues. L'opération de recherche se poursuit en mobilisant des bateaux, des drones et des hélicoptères.Le capitaine du « Sigyn », qui a percuté le « Hableany », libéré sous caution, est contraint de se présenter à la police deux fois par semaine. Mais la lettre de convocation n'a pas encore été délivrée à son encontre.