L'âge moyen de l'accession à la propriété est de 43,3 ans en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens deviennent propriétaires d’un logement en moyenne à l’âge de 43,3 ans. C’est le chiffre dévoilé par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Selon son rapport sur la situation du logement 2018, les propriétaires ayant acquis un logement ces quatre dernières années à travers un achat ou un héritage avaient en moyenne 43,3 ans. Cela représente une hausse de 0,3 an par rapport à 2017 et de 1,4 an un an plus tôt.Plus le revenu est faible, plus l’âge pour devenir propriétaire recule. Les habitants qui font partie des 40 % les moins bien rémunérés accèdent à la propriété à l’âge de 56,7 ans, soit 13,4 ans de plus que la moyenne.Quant au ratio prêt-valeur, il a atteint en moyenne 37,8 % en 2018. Si ce chiffre a baissé de 0,4 point par rapport à 2017, il reste toujours élevé en frôlant les 40 %. Chez les jeunes ou les nouveaux mariés, la part de l’emprunt a fortement augmenté.Le rapport prêt-valeur s’est élevé respectivement à 45,6 % et 43,2 % chez les propriétaires âgés de 20 à 34 ans et chez les couples mariés depuis moins de 5 ans. Résultat, la plupart des célibataires et des jeunes couples optent pour un contrat de bail de location.Cette enquête a été menée entre juin et décembre 2018 auprès de 61 275 foyers par un entretien individuel.