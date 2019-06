L'entreprise qui fait le plus rêver les étudiants sud-coréens est Naver

Photo : YONHAP News

Les étudiants sud-coréens souhaitent travailler le plus pour Naver. Selon une enquête menée par Incruit, principal site de recherche d’emploi, auprès de 929 étudiants, Naver domine le classement des 121 entreprises sud-coréennes avec 7,4 % des réponses.C’est la troisième fois que le géant de l’Internet arrive en tête, après 2015 et 2016. Il a été détrôné l’an dernier par CJ ENM. Ce dernier, spécialisé surtout dans le divertissement, s’est contenté cette année de la 2e place avec 7,2 %. Totalisant 6,25 %, Samsung Electronics s’est classé au 3e rang pour la deuxième année d’affilée.Dans le top 10, on retrouve également SK Hynix (4,4 %), Korean Air (4,35 %), CJ Cheil Jedang, (4,2 %) et Amore Pacific (3,6 %). Il s’agit de la première apparition pour le géant des puces électroniques SK Hynix.Quant à Korean Air, la compagnie aérienne qui avait occupé la première place en 2014 avant de sortir du top 10 trois ans plus tard suite au scandale des noix d'apéritif impliquant l’héritière du groupe, elle a réussi à réintégrer le classement cette année.Chez les garçons, l’entreprise qui les fait le plus rêver est Samsung Electronics avec 9,1 %. Côté filles, c’est CJ ENM qui est le plus plébiscité avec 10,2 %.Les trois critères qui poussent les jeunes sud-coréens à choisir une entreprise sont l’intérêt professionnel (21,1 %), les avantages accordés aux salariés (15,5 %) et le potentiel de croissance (14 %).