Séoul lance la procédure administrative nécessaire à l'envoi de 50 000 tonnes de riz à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a lancé les préparatifs administratifs afin de fournir 50 000 tonnes de riz à la Corée du Nord via le Programme alimentaire mondial (PAM).D'après une source gouvernementale, aujourd'hui, le ministère de la Réunification a entamé l’évaluation du dossier à travers un comité chargé de la coopération intercoréenne. Ce dernier est composé de vice-ministres des départements concernés et d’experts civils.Compte tenu de la situation urgente en Corée du Nord, les autorités publiques achèveront l’ensemble du processus nécessaire à l’envoi de l’aide alimentaire destinée au peuple nord-coréen.Dans le dossier, le montant de l’aide humanitaire s’élève à 27 milliards de wons, soit 20,5 millions d’euros. Ce qui comprend 20,5 milliards de wons, soit le prix sur le marché de 50 000 tonnes de riz, à quoi s’ajoutent les frais de transport et de suivi à verser au PAM.Rappelons que Séoul a annoncé le 19 juin sa décision d’envoyer dans un premier temps 50 000 tonnes de riz coréen suite à une discussion étroite avec le plus grand organisme humanitaire au monde.Il s’agit du premier envoi de riz coréen via une organisation internationale à Pyongyang. La dernière aide alimentaire fournie par le Sud à son voisin du Nord remonte à 2010.