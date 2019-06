Le boys band BTS a achevé son fan-meeting mondial à Séoul

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys ont mis fin à leur cinquième fan-meeting mondial, qui a mobilisé environ 258 000 spectateurs. Selon son agence Big Hit Entertainment, BTS a organisé un spectacle intitulé « BTS 5TH MUSTER MAGIC SHOP » les 15 et 16 juin à Busan et les 22 et 23 juin à Séoul.Cet événement a été diffusé en direct via la plateforme Internet Naver, permettant aux fans du monde entier de suivre le concert du boys band sud-coréen.Le thème de cette rencontre avec les Army était « la musique des Bangtan Boys qui console ». Autour du parc olympique, diverses activités ont été proposées aux spectateurs comme un jeu-concours quiz et un cours de danse donné par un célèbre chorégraphe de la k-pop.Afin de rendre d’autant plus spéciale cette rencontre entre le septuor et les Army, la ville de Séoul a illuminé la plupart des monuments emblématiques de la capitale sud-coréenne comme l’Hôtel de ville, la tour Namsan et le parc Seoullo 7017 en violet, couleur symbole du groupe BTS.Les sept garçons ont exprimé leur gratitude à leurs fans qui leur ont permis de vivre des moments magiques et inoubliables dans le plus grand bonheur.