Volleyball : les deux Corées se rencontrent à l'Asian Peace Cup

Photo : YONHAP News

Les deux Corées se rencontrent à l’Asian Peace Cup, une compétition internationale de volleyball organisée par le Comité national des sports d'Indonésie (KONI) et la province sud-coréenne de Gyeonggi. Quatre pays participent à l'événement qui a débuté hier pour trois jours.Il s'agit de la première rencontre intercoréenne depuis que les négociations entre Pyongyang et Washington et les relations entre Séoul et Pyongyang n'avancent plus, après l'échec du sommet nord-coréano-américain de Hanoï.La compétition a pour objectif de contribuer à l'installation de la paix dans la péninsule à travers les échanges sportifs. Elle est d'autant plus significative que les deux Corées avaient présenté des équipes unifiées lors des Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang en 2018. Les discussions sont d'ailleurs en cours pour que Pyongyang accueille la 2e édition de cette compétition en octobre prochain.