Séoul souhaite un sommet intercoréen avant la rencontre entre Moon Jae-in et Donald Trump

Photo : YONHAP News

Il serait idéal que les leaders des deux Corées se rencontrent avant le G20 organisé les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon, et le sommet sud-coréano-américain prévu juste après.C'est ce qu'a de nouveau souligné aujourd'hui le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification lors d'un point de presse régulier.Ceci dit, il serait difficile, faute de temps, d'organiser un tel tête-à-tête intercoréen avant le G20.Quant à l'échange de lettres rendue publique entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, Lee Sang-min n'a pas voulu la commenter en détails. Il s'est contenté de répondre que cette correspondance était qualifiée de « positive ».