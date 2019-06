La hausse du nombre de foyers à un seul membre modifie la configuration sociale et économique

Photo : KBS News

Le nombre de ménages composés d’une seule personne a atteint, en 2017, 5 620 000, soit environ 30 % du total des ménages en Corée du Sud. 53 % d’entre eux ont fait part de leur intention de maintenir cette structure familiale. Par ailleurs, 38 % envisagent de continuer à vivre seul dans les dix ans à venir, soit 3,5 % de plus par rapport à l'année précédente.Cette nouvelle émane d'un sondage mené par le groupe financier KB auprès de 2 000 personnes de 25 à 59 ans vivant en « mono-foyer ». Les sondés ont principalement expliqué ce choix par la liberté et le confort.L'augmentation des foyers d'un seul membre a entraîné des changements dans divers domaines, tels que la consommation et la retraite. En effet, l'âge légal moyen de départ à la retraite se situe vers 64,9 ans pour l'ensemble de la population, alors que les individus vivant seul prennent leur retraite à 61,3 ans.Quant aux inconvénients de cette forme familiale, les hommes avouent souffrir le plus souvent de solitude, et les femmes, de problèmes financiers.