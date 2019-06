Le gouvernement lance un plan majeur pour les musées

Photo : YONHAP News

La vie culturelle des sud-Coréens va s’enrichir d'ici 2023. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a en effet annoncé aujourd'hui son plan de développement des musées 2019-2023.Le plan permettra entre autres aux musées privés d'adopter les normes de gestion des patrimoines nationaux, et aux citoyens de se renseigner en temps réel sur les expositions données partout dans le pays. Il a trois objectifs qui sont de renforcer l'intérêt public pour les musées, de développer l'expertise et d’assurer la durabilité.On recense actuellement 873 musées et 251 musées d'art en Corée du Sud. D'ici 2023, 140 nouveaux musées et 46 nouveaux musées d'art seront construits. Et le taux de visite devrait passer de 16,5 % en 2018 à 30 % en 2023. C’est-à-dire que près d’un sud-Coréen sur trois se rendra dans un de ces établissements au cours d’une année.Il faut retenir qu'à partir du 1er juillet prochain, les billets des musées seront déduits du revenu lors de la déclaration d'impôts.