Neuf sud-Coréens sur dix habitent en ville

Photo : KBS News

90 % de la population sud-coréenne vivent dans des villes qui ne représentent néanmoins qu'un peu plus de 16 % de la superficie totale du territoire national. Plus exactement, quelque 47 590 000 personnes sur une population totale qui en compte 51 820 000 habitaient en 2018 dans les zones urbaines qui occupent 17 789 km², soit 16,7 % de la superficie totale du pays.La part des citadins n'a cessé d'augmenter depuis les années 70. En 1970, elle était de 50,1 %, pour enregistrer 81,3 % dix ans plus tard.La superficie du territoire national a augmenté de 178 km² pour atteindre 106 286 km² l'an dernier. L'espace dédié aux habitations, industries, commerces, cultures agricoles et parcs a progressé, tandis que les zones naturelles à préserver ont régressé.Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports recense chaque année ces statistiques pour les utiliser dans l'établissement des politiques de développement urbain ou régional, ainsi que dans le calcul des impôts locaux.