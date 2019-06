Des anciens combattants de la guerre de Corée souhaitent se faire enterrer à Busan

Photo : YONHAP News

De nombreux soldats étrangers ayant participé à la guerre de Corée ont choisi Busan pour leur repos éternel. Actuellement, 2 297 combattants venant de 11 pays tués pendant la guerre fratricide reposent au cimetière du mémorial des Nations unies, dans cette grande ville du sud-est de la péninsule coréenne.Depuis 2015, neuf ex-soldats ont été enterrés dans ce cimetière militaire. Récemment, cinq anciens combattants dont un Belge, un Britannique et trois Américains ont fait part de leur souhait de se faire enterrer en Corée du Sud.Ces demandes sont de plus en plus nombreuses car le cimetière en question est le seul cimetière de l’Onu au monde. De plus, les anciens combattants souhaitent reposer en paix aux côtés de leurs anciens camarades de guerre. Enfin, une grande cérémonie est organisée dans le plus grand respect en présence du ministère des Patriotes et des Anciens combattants et de l’ambassadeur de chaque pays concerné.Le cimetière du mémorial des Nations unies à Busan dispose d’un terrain qui peut accueillir environ 6 000 anciens combattants de la guerre de Corée. Rappelons que plus de 340 000 soldats internationaux sont venus aider les forces du Sud durant la guerre de Corée qui a duré entre 1950 et 1953.