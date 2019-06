Steve Biegun attendu à Séoul jeudi

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord fera un nouveau déplacement à Séoul. Il y est attendu jeudi, deux jours avant la visite de son président Donald Trump. C’est ce qu’a confirmé le département d’Etat américain.Après son arrivée, Steve Biegun sera reçu par son homologue Lee Do-hoon. Les deux hommes pourraient se concerter sur les sujets de discussion entre Trump et Moon Jae-in, dont le sommet est prévu dimanche. Leur conversation devrait aussi porter sur les points liés aux négociations nucléaires avec la Corée du Nord, le nouvel échange de lettres entre le président des Etats-Unis et Kim Jong-un se traduisant par une avancée porteuse d’espoir pour leur reprise.La rumeur courait que Biegun visiterait Séoul au début de la semaine. Or, il ne le fera que jeudi. Il semble donc peu probable qu’un contact de travail entre lui et Pyongyang ait lieu durant son voyage.