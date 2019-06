« Along with the Gods » séduit les spectateurs japonais

Photo : YONHAP News

« Along with the Gods : The Two Worlds » a le vent en poupe au Japon. Le film sud-coréen réalisé par Kim Yong-hwa est à l'affiche depuis le 24 mai dernier dans 42 salles de cinéma. Entre le jour de sa sortie et le 23 juin, ce long métrage sorti en 2017 en Corée du Sud a généré quelque 420 000 euros de recettes dans l’archipel.D’après son distributeur Lotte Entertainment, la plupart des salles obscures situées à Tokyo affichent complet, faisant déplacer non seulement les amoureux du 7e art sud-coréen mais aussi de jeunes spectateurs.Le deuxième opus, « Along with the Gods : The Last 49 Days », sortira ce vendredi au Japon. Rappelons que la série « Along with the Gods » a généré au total 26 millions d’entrées dans son pays d’origine.