Trump envisage une visite dans la DMZ, selon un responsable sud-coréen

Photo : YONHAP News

On vous le disait hier dans ce journal. Le président des Etats-Unis effectuera un voyage officiel samedi et dimanche en Corée du Sud, après le sommet du G20 à Osaka au Japon.Or, un responsable gouvernemental sud-coréen a annoncé que Donald Trump étudiait la possibilité de faire un déplacement dans la zone démilitarisée (DMZ) pendant son séjour. Et d’ajouter qu'il n'y a toutefois aucun projet de sommet trilatéral entre lui et les leaders des deux Corées. Une annonce inédite de la part d’un responsable sud-coréen concernant une telle visite. Les gouvernements des deux alliés seraient en train de mener des consultations sur ce déplacement.Si le locataire de la Maison blanche s’y rend, il sera le premier président américain à visiter la frontière intercoréenne sous l’administration de Moon Jae-in.