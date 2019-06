Guerre de Corée : un monument commémorant le sacrifice des vétérans inauguré à Hawaï

Photo : YONHAP News

Une statue commémorant les ex-soldats de la guerre de Corée a été érigée dans l'archipel américain d'Hawaï. La cérémonie de son inauguration a eu lieu samedi dernier à Hilo, dans le comté d'Hawaï, en présence de 200 participants.Le monument a été créé afin de rendre hommage à 52 combattants décédés lors de la guerre de Corée, qui éclata le 25 juin 1950, et à cinq autres victimes. Il a pu voir le jour grâce aux efforts déployés depuis 15 ans par l’association de vétérans de la guerre de Corée baptisée « Big Island Chapter No. 231 ».Le consul général de Corée du Sud à Honololu, qui a pris part à la cérémonie, a souligné que l’Etat d’Hawaï avait accusé les pertes humaines les plus importantes par rapport à la population durant le conflit fratricide.