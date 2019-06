Joy Yamamoto réaffirme que la dénucléarisation sera au cœur du prochain sommet Moon-Trump

Photo : YONHAP News

La chef du bureau des affaires coréennes au sein du département d’Etat américain a affirmé que le dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord serait le sujet de discussion numéro un du sommet de dimanche à Séoul entre Donald Trump et Moon Jae-in. Joy Yamamoto a fait cette remarque lorsqu’elle s’est exprimée devant un forum américano-sud-coréen organisé hier à Washington.Au sujet du programme détaillé du dirigeant américain en Corée du Sud, elle a indiqué qu’il n’avait pas encore été complètement fixé, mais qu’à part son entretien avec Moon, il pourrait y avoir d’autres rencontres liées à l’économie ou à l’alliance bilatérale. Et d’ajouter que le chef de l’Etat sud-coréen souhaiterait accompagner son homologue américain tout au long de son voyage.Yamamoto en a profité pour reconfirmer que l’administration américaine espérait entamer une nouvelle négociation sur les coûts que Séoul et Washington devront assumer pour le stationnement des soldats US dans le sud de la péninsule. L’attention est donc portée sur la possibilité pour Trump d’évoquer la question lors de son échange de dimanche avec Moon.La diplomate américaine a également souligné la nécessité pour Séoul et Tokyo de réchauffer leurs relations, invoquant que la coopération entre les deux voisins est importante dans le règlement du dossier nucléaire nord-coréen.