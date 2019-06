Arrivées de touristes internationaux : +20 % en mai sur un an

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la Corée du Sud a reçu plus de 1 485 000 touristes étrangers. Soit une hausse de 20 % par rapport à mai 2018. C’est ce qu’a annoncé hier le KNTO, l’Office national du tourisme.Sans surprise, les Chinois étaient toujours les plus nombreux à venir découvrir ou redécouvrir le pays du Matin clair, avec quelque 500 000 visiteurs. 286 000 Japonais, 101 000 Taïwanais et 95 000 Américains ont fait de même. Ce qui représente une augmentation de 35 %, 26 %, 15 % et 13 % respectivement sur un an.Les arrivées en provenance d’autres pays d’Asie et du Moyen-Orient ont elles aussi grimpé de 9,5 %.Le KNTO explique la progression des touristes chinois par les vacances prolongées du 1er mai et leur retour continu dans le pays, à la suite de l’apaisement des tensions diplomatiques amorcées par le déploiement du bouclier antimissiles américain THAAD en Corée du Sud. Quant aux Japonais, le nombre des visiteurs vingtenaires s’est particulièrement accru, porté par leur intérêt pour la musique pop ou la gastronomie sud-coréennes.Par ailleurs, le nombre de sud-Coréens qui ont voyagé à l’étranger a augmenté de 3 % en glissement annuel, avec 2 401 000 départs.