Sanctions contre Pyongyang : une banque chinoise risque d’être coupée du système financier américain

Photo : YONHAP News

Trois grandes banques chinoises sont sous le coup d’une enquête aux Etats-Unis pour violation des sanctions contre la Corée du Nord. Selon le Washington Post, il s’agirait de la Bank of Communications, de la China Merchants Bank et de la Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) .Ces institutions ont même été accusées par un tribunal fédéral de Washington d’avoir lésé la justice, en raison de leur refus d'honorer leur convocation. Or, ce tribunal peut couper l’une d’entre elles, en l’occurrence la SPDB, du système financier américain à la demande du Trésor et du département de la Justice. S’il prend cette mesure, cela risque de porter un coup dur à la banque épinglée, selon le quotidien américain.Avec des avoirs qui peuvent s’élever à quelque 900 milliards de dollars, la SPDB est la neuvième banque de l’empire du Milieu. Si elle ne détient aucune succursale américaine, elle a ouvert des comptes bancaires en vue d’effectuer des transactions en dollars. Ces comptes pourraient éventuellement être fermés.