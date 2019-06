Alcool au volant : la police lance une campagne de contrôle selon les nouvelles règles

Photo : YONHAP News

Dès aujourd’hui, le contrôle sur la conduite en état d’ivresse devient plus strict en Corée du Sud, suite à la mise en place du nouveau code de la route. Ainsi, le seuil du taux d’alcoolémie pour la suspension du permis de conduire est passé de 0,05 % à 0,03 %, et celui pour son retrait de 0,1 % à 0,08 %.Autre nouveauté : les contrevenants encourent désormais une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans et une amende inférieure à 20 millions de wons, à savoir 15 200 euros.Comme annoncé, la police a procédé à une opération de contrôle sur l’ensemble des routes et autoroutes du territoire sud-coréen. Parmi les automobilistes contrôlés, 153 roulaient sous l’influence de l’alcool, et 93 permis de conduire ont été retirés.Puisque le taux d'alcoolémie délictuel a été revu à la baisse à 0,03 %, les conducteurs ayant bu seulement un verre d’alcool risquent d’être en infraction.Durant les deux mois à venir, la police poursuivra sa campagne spéciale de contrôle d’alcoolémie à travers le pays.