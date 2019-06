Jeong Kyeong-doo s’entretient par téléphone avec le nouveau chef du Pentagone par intérim

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec le tout nouveau chef du Pentagone par intérim, Mark Esper. L’occasion pour les deux hommes de reconfirmer que les autorités militaires des deux alliés continueront de travailler main dans la main et de soutenir militairement leurs efforts diplomatiques pour dénucléariser la péninsule.Jeong et Esper étaient aussi unanimes pour dire que l’alliance Séoul-Washington a joué un grand rôle dans le changement, de manière dynamique, de la situation sécuritaire dans la péninsule ces 18 derniers mois sous le leadership de James Mattis, le premier secrétaire à la Défense de Donald Trump, et de son successeur par intérim Patrick Shanahan.Le ministre sud-coréen a également espéré que Mark Esper contribuerait lui aussi au développement de cette alliance. Celui-ci a pour sa part rappelé avoir eu une conversation téléphonique avec son homologue sud-coréen dès le premier jour de sa prise de fonction à la tête du Pentagone, puisque Séoul est le plus proche allié de Washington.Les deux ministres ont aussi souhaité se rencontrer bientôt afin d’échanger, de façon approfondie, sur de multiples dossiers qui préoccupent leurs pays.Patrick Shanahan a quitté son poste la semaine dernière avant même son audition de confirmation en raison d’accusations de violences familiales qui ont refait surface. Trump l’a remplacé par Mark Esper, qui était secrétaire à l'Armée de terre.