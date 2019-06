Séoul envisage une aide à Pyongyang par le biais de l’OMS

Photo : YONHAP News

Séoul étudie la possibilité d’accorder une assistance supplémentaire à la Corée du Nord, cette fois par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui mène des projets de soutien médical pour le pays communiste. C’est le ministère de la Réunification qui a fait cette annonce aujourd’hui devant la commission concernée du Parlement.Le gouvernement sud-coréen a déjà effectué le 11 juin un virement bancaire de 8 millions de dollars vers les comptes du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Unicef. Avec pour but de financer leur aide humanitaire aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes au nord du 38e parallèle.Il a également décidé de fournir au Nord 500 000 tonnes de riz par le biais du PAM et compte aussi en envoyer davantage selon le résultat de la distribution de cette première assistance sud-coréenne de riz depuis neuf ans.