Aujourd’hui marque le 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait 69 ans jour pour jour que la guerre de Corée a été déclenchée. Comme à l’accoutumée, des cérémonies commémoratives ont eu lieu ce matin à travers le pays.A Séoul, pas moins de 4 000 personnes dont des anciens combattants sud-coréens et onusiens et les chefs de missions de leurs pays y ont pris part.En marge de cette cérémonie placée sous le signe de l’hommage au sacrifice et au courage de ceux qui ont défendu le pays, des manifestations ont aussi été organisées. Il s’agit notamment de projeter les vidéos montrant le déclenchement et le déroulement du conflit et de présenter des lettres écrites par des soldats à leurs familles dans les champs de bataille.