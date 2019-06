Blocage des travaux parlementaires : les autres partis blâment le PLC

Photo : YONHAP News

La décision des élus de la principale formation de l’opposition a aussitôt fait réagir les quatre autres partis, dont le Minjoo, au pouvoir. Selon ceux-ci, c’est le Parti Liberté Corée qui doit prendre la responsabilité de la paralysie des débats parlementaires.Le chef du groupe du Minjoo à l’Assemblée Lee In-young a dénoncé un choix arrogant et orgueilleux et appelé en même temps ses collègues du Parti Liberté Corée à revenir dans l’Hémicycle sans aucune condition préalable. Même tonalité dans les réactions des trois autres forces.Sur fond de cette guerre des nerfs, les quatre mouvements ont ouvert certaines commissions permanentes. Bien entendu, le PLC les a boycottées. Certains de ses membres de la commission des affaires étrangères et de la réunification étaient tout de même présents à ces débats.